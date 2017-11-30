Розумні люди живуть довше

Чим розумніша людина, тим довше вона живе. До такого висновку міжнародна команда дослідників прийшла, проаналізувавши функції деяких генів, що відповідають за рівень розумового розвитку. Виявляється, вони регулюють не тільки інтелект людини, а й інші функції організму - від аутоімунних розладів до високої тривалості життя. Як повідомляє науковий журнал New Atlas, розумовий розвиток і максимально можливий вік - це не єдині параметри, між якими виявлена кореляція. Так, наприклад, генетиками був знайдений взаємозв'язок між високим інтелектом і підвищеною глютеновою чутливістю. Автори дослідження сподіваються, що їхня робота допоможе фахівцям розробити препарати, здатні ефективно боротися з дегенеративними віковими захворюваннями.

"Вперше ми змогли використовувати генетичну інформацію, щоб вибрати правильний напрямок в пошуку ліків, здатних допомогти нам впоратися з когнітивними розладами мозку, включаючи хворобу Альцгеймера, шизофренію і синдром дефіциту уваги", - говорить старший автор наукової статті Тодд Ленц. Відзначимо, що багато фахівців поставилися до відкриття своїх колег зі скепсисом - вчене співтовариство досі сперечається, як коректно виміряти такий складний параметр як інтелект. В даному дослідженні його автори брали за основу людей з найвищим науковим ступенем. Їх критики впевнені, що безліч людей можуть зрівнятися розумом з професорами і академіками, просто їм, в силу тих чи інших обставин, не вдалося отримати освіту і вчений ступінь.