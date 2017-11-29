Вчені встановили, хто є предком Снігової людини

Дослідники з Університету в Буффало проаналізували зразки кісток, зубів, шкіри, волосся і фекалій йєті, зібраних в Гімалаях і на Тибетському плато. Вони прийшли до висновку, що, снігова людина, можливо, походить від ведмедя. Як передбачається, йєті є "далекими родичами" азіатських чорних ведмедів, гімалайських бурих ведмедів або тибетських бурих ведмедів. Також не виключається варіант, що вони походять від собак.

- Наші результати свідчать про те, що біологічні основи легенди йєті можна знайти у місцевих ведмедів, і наше дослідження показує, що генетика повинна бути здатна розгадати інші подібні загадки, - заявила доктор Шарлотта Ліндквіст, яка очолювала дослідження.

Доктор Ліндквіст стверджує, що попередні дослідники проводили більш прості генетичні аналізи, що залишило невирішеними ряд важливих питань. Аналіз показав, що в той час як тибетські бурі ведмеді мають близький загальний родовід зі своїми північноамериканськими і євразійськими родичами, гімалайські бурі ведмеді відносяться до окремої еволюційної лінії, яка розділяє їх з усіма іншими бурими ведмедями. За словами вчених, розкол стався близько 650 000 років тому.