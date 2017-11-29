Вчені розповіли про появу "цифросексуалів"

Канадські вчені розповіли про появу в найближчому майбутньому альтернативної сексуальної орієнтації - "цифросексуалів" (digisexuals), тобто людей, які будуть задовольняти свої сексуальні потреби лише за рахунок технологій і віртуальної реальності. Доповідь на цю тему опубліковано в журналі Journal of Sexual and Relationship Therapy.

"Можна з упевненістю сказати, що настала ера віртуального сексу з ефектом занурення", - заявив професор Ніл Маккартур, директор Центру прикладної і професійної етики в Університеті Манітоби.

За його словами, розвиток технологій призведе до того, що багато хто буде віддавати перевагу роботам.

"Немає ніяких сумнівів у тому, що секс-роботи на підході. Люди будуть налагоджувати тісні зв'язки зі своїми партнерами-роботами. Їх будуть виготовляти на замовлення, щоб задовольняти бажання людей і робити речі, які партнери-люди не можуть або не стануть робити" , - констатує Маккартур.

Дослідники закликають практикуючих лікарів зрозуміти природу "цифросексуальності" і бути готовими до роботи з такими клієнтами.

На думку авторів, описане ними явище може призвести до проблем у відносинах і розлучень, а також до посилення почуття провини і сорому.

Як повідомляв Фонд відповідальної робототехніки (FRR), найближчим часом секс-роботів почнуть використовувати в будинках для людей похилого віку, а також для "допомоги" парам, які практикують відносини на відстані.

Поки подібних роботів виробляють всього чотири компанії, однак експерти припускають, що в найближчі десятиліття ця тенденція може стати повсюдною.

Як зазначає засновник FRR, почесний професор робототехніки і штучного інтелекту в Університеті Шеффілда Ноель Шаркі, зараз використання секс-роботів або ляльок вважається сексуальною девіацією, і поки неясно, чи зміниться це в майбутньому.

"Нинішні дослідження враховують необізнану публіку, тому важко сказати, чи залишаться" цифросексуальні "практики девіацією або ж їх широке поширення призведе до того, що соціальні норми зміняться", - цитує його The Telegraph.