Tesla побудувала в Австралії найбільший у світі акумулятор

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Компанія Tesla Motors завершила установку найбільшого у світі літій-іонного акумулятора Tesla Powerpack в штаті Південна Австралія. Повідомляється, що незабаром будуть проводитися заключні випробування.

Зарядку акумулятора буде включено через кілька днів. Заключні тести зможуть допомогти розробникам упевнитися в тому, що акумулятор відповідає вимогам уряду Південної Австралії, а також компанії, яка контролює енергетичний ринок країни.

Крім того, очікується, що акумулятор почне забезпечувати штат електроенергією з 1 грудня.

«Вітаю команду Tesla і владу Південної Австралії, які посилено працювали, щоб розробити і встановити це в рекордні терміни», - заявив Ілон Маск в своєму Twitter.

Повідомляється також, що Tesla Powerpack розміщений недалеко від Джеймстауну і буде заряджатися від вітроелектростанції Hornsdale, яка управляється французькою компанією з виробництва відновлювальних джерел енергії Neoen.

Вартість проекту, згідно порталу news.com.au, становить майже 33 млн доларів.

Очікується, що акумулятор буде працювати постійно, підтримуючи енергетичну інфраструктуру штату у випадках перебоїв.

Розробку та створення акумулятора потужністю 100 МВт очікувалося завершити до грудня поточного року. Відзначається, що ємності акумулятора вистачить для того, щоб забезпечити електрикою 30 тис. будинків у разі відключення.