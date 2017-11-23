На Землі виявлено джерело антиматерії

Проаналізувавши гамма-випромінювання грозових розрядів, вчені з'ясували, що в момент удару блискавки електрони «зависають» в молекулах атмосферних газів Землі і починають стикатися один з одним, нагріваючи газ до стану плазми.

Плазма викидає рентгенівські гамма-промені, які «вибивають» з молекул кисню та азоту нейтрони, що в свою чергу, призводить до утворення антиматерії - ізотопу вуглецю 13C. Дані про дослідження були опубліковані в журналі Nature.

Тим часом позитрон, частка антиматерії, взаємодіє зі звичайним електроном і в підсумку антиматерія розпадається безпосередньо в момент спалаху блискавки.