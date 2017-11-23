Літній американець відправиться в космос, щоб довести теорію плоскої Землі

«Свідків плоскої Землі» в світі досить багато, однак Хьюз виділяється на загальному тлі, оскільки збирається спростувати науковий факт не припущеннями, а доказами.

Саме для цього 61-річний ентузіаст-самоучка побудував ракету, яка може розвинути швидкість до 800 км / год і піднятися на висоту до півтора кілометра. Для приземлення винахідник оснастив кабіну пілота парашутом, який закріплений на кріслі.

У космічну подорож житель Каліфорнії має намір відправитися 25 листопада цього року.

У минулому році Хьюз вже робив спробу відправити в космос саморобну ракету, однак вона пролетіла близько 400 метрів і впала в пустелі.

Відзначимо, що прихильники теорії плоскої Землі, незважаючи на повне ігнорування науковим співтовариством, не залишають спроб довести свою правоту. Вони шукають помилки у відео з МКС, намагаючись довести, що всі вони зроблені в павільйоні, а також проводять власні експерименти.