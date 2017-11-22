Вчені назвали головну причину розвитку життя на Землі

Група геологів з Університету Вашингтона з'ясувала, що збільшення концентрації кисню в атмосфері Землі стало причиною різкого зростання виникнення живих організмів.

Проаналізувавши геохімічний склад карбонатних порід, що утворилися 485-443 млн років тому, вчені виявили, що в цей проміжок часу рівень кисню зріс на 80%. Дані про дослідження були опубліковані в журналі Nature.

Тим часом приблизно в той же час на планеті зафіксовано триразове зростання біорізноманіття.

Таким чином, вчені вважають, що саме збільшення концентрації кисню привело до виникнення нових видів живих організмів спочатку в океані, а потім і на суші.