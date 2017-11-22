Електромобіль від Bentley надійде у продажу в 2019 році

Електромобіль від Bentley надійде у продажу в 2019 році

Компанія-виробник нарешті зважилася на створення свого першого електромобіля.

Джерело: Відомості

Днями стало відомо, що всесвітньо відома компанія-виробник автомобілів Bentley нарешті зважилася на створення свого першого електромобіля. Також керівник британської марки Вольфганг Дюргхаймер офіційно заявив, що продажі нової моделі стартують в 2019 році.

Звичайно поки мало що відомо про майбутню новинку, але абсолютно точно буде двомісне купе. Дизайн електромобіля нагадає Bentley EXP 12 Speed ​​6e, при цьому серійна модель буде помітно більшою. Також відомо, що в електрокара Bentley буде 2 двигуна загальною потужністю в 600 л. с. і запасом ходу приблизно в 500 км.

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