Електромобіль від Bentley надійде у продажу в 2019 році
Компанія-виробник нарешті зважилася на створення свого першого електромобіля.
Днями стало відомо, що всесвітньо відома компанія-виробник автомобілів Bentley нарешті зважилася на створення свого першого електромобіля. Також керівник британської марки Вольфганг Дюргхаймер офіційно заявив, що продажі нової моделі стартують в 2019 році.
Звичайно поки мало що відомо про майбутню новинку, але абсолютно точно буде двомісне купе. Дизайн електромобіля нагадає Bentley EXP 12 Speed 6e, при цьому серійна модель буде помітно більшою. Також відомо, що в електрокара Bentley буде 2 двигуна загальною потужністю в 600 л. с. і запасом ходу приблизно в 500 км.