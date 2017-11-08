Німецький Mercedes-Benz G-класу знятий з виробництва

Відома німецька автомобільна компанія-виробник «Mercedes Benz» офіційно заявила про зняття з виробництва моделі Mercedes-Benz G-класу - відомої як «гелик». Майже 40 років підприємство виробляло ці позашляховики, але тепер залишилася лише остання фінальна партія - Mercedes-AMG G 65 Final Edition.

Даний автомобіль оснащений 6-літровим V12 з двома турбінами, який видає 630 л. с. і 1000 Нм крутного моменту. Цей величезний позашляховик, вагою 2 585 кг, з семиступінчастим автоматом розганяється до 100 км всього за 5,3 с, а максимальна швидкість - 230 км / год.

Головні особливості фінального циклу автомобілів - це унікальний декор та оздоблення інтер'єру. G 65 Final Edition оснащений 21-дюймовими колесами бронзового кольору, накладками на дзеркала і вставками бамперів того ж кольору, а також смужками в нижній частині дверей. У салоні - шкіряні крісла з вентиляцією, вставки з вуглепластика і знайомий шильдик.

Всього заплановано випуск 65 примірників Mercedes-AMG G 65 Final Edition. Також відомо, що їх вартість буде досить-таки високою - близько € 340 000 за одиницю.