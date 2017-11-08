Apple запустила функцію переказу грошей між iPhone

Сьогодні стартує бета-версія нової функції Apple, яка дозволяє відправляти грошові кошти через повідомлення на iPhone. Про це повідомляє TechCrunch.

Система отримала назву Pay Cash і доступна для всіх користувачів з iOS 11.2 beta 2. У повідомленнях користувача з'явилася кнопка Apple Pay, яка дозволяє ініціювати платіж або запитати переказ у когось. При цьому використовується банківська карта, прив'язана до Apple Pay. Грошовий переказ з дебетової картки за допомогою Apple Pay Cash не обкладається комісією.

Раніше стало відомо, що Apple попередила про вигоряння дисплея iPhone X.