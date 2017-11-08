Twitter збільшив ліміт знаків до 280

Ліміт знаків в повідомленнях у соцмережі Twitter збільшений до 280, повідомляється в блозі компанії.

Ліміт збільшився в два рази, раніше він становив 140 знаків. Спочатку нова опція була введена для обмеженого числа користувачів. У повідомленні наголошується, що ліміт в 140 знаків збережеться для користувачів Twitter китайською, корейською та японською мовами, так як через використання ієрогліфів у користувачів немає проблеми виходу за межі обмежень.

У компанії також відзначили, що фірмова «стислість» користувачів твіттера не постраждає. Тільки 5% повідомлень, відправлених протягом тестового режиму, перевищували 140 знаків, і тільки 2% - 190 знаків.

Раніше повідомлялося, що в соцмережі поліпшили «захисні заходи» після короткочасного зникнення аккаунта президента США Дональда Трампа.