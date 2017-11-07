Мільярдер Бренсон збирається почати регулярні рейси в космос

Британський мільярдер і власник корпорації Virgin Річард Бренсон заявив, що налагодить космічний туризм, і пообіцяв, що Virgin Galactic буде виходити в космос щодня.

Мільярдер розраховує, що польоти триватимуть 10-15 хвилин. Також повідомляється, що поїздка в космос обійдеться приблизно в $ 250 тис.

При цьому глава корпорації не уточнив, куди саме будуть літати космічні кораблі.

Інженери Virgin Galactic, "дочки" корпорації Бренсона, займаються розробкою нового космічного апарату, який і буде відправлятися в пілотований політ. За інформацією британських ЗМІ, ця компанія і стане оператором регулярних турів.

Раніше Лайф повідомляв, що Бренсон планує відправитися в космічну подорож вже через сім місяців.