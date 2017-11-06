Воблер Jackall Rerange 130SP Hot Tiger — новинка в класі великих minnow

На українському риболовецькому ринку рибалкам вдалося відшукати оригінальну модель відомого воблера — Воблер Jackall Rerange 130SP Hot Tiger. Довгасте тільце і злегка плескаті боки гарантують чудові аеродинамічні властивості при здійсненні закидання, а також дозволяють приманці демонструвати прекрасну гру абсолютно в будь-якій водоймі.

Розробники добряче попрацювали над створенням справжнього «монстра», який відрізняється вбудованою системою далекого закидання, представленої у вигляді вольфрамової капсули.

Переваги воблера Воблер Jackall Rerange 130SP Hot Tiger

Сучасний виріб допоможе рибалкам-початківцям розраховувати на великий екземпляр. Така приманка характеризується своєрідною грою, яка повністю нагадує за рухом джеркбейт. Однак при рівномірній проводці воблер неодмінно проявить свою індивідуальність і покаже дійсно спокусливі рухи, на які відразу ж клюне найбільший хижак у водоймі.

Виріб повністю відповідає вказаним найменуванням — Hot Tiger. Докази цього присутні в процесі ривкової проводки. Однак для таких процесів рекомендується застосовувати сучасну жорстку снасть, яка з легкістю витримає всю «агресію» воблера.

Виробники запропонували своїм покупцям великий асортимент даних моделей. Ознайомитися з новинкою ближче і підібрати потрібну колірну палітру можна на сайті https://ukesa.com.ua/voblery/. В результаті, в вашому риболовецькому арсеналі на одну «робочу» приманку побільшає.