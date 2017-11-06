Незабаром на дороги вийде нова модель від Jaguar Land Rover - Road Rover

Про нову першу модель сімейства Road Rover відомо тільки те, що вона буде повністю електричною, і за рівнем розкоші стане конкурентом Mercedes-Benz S-класу. Передбачається також, що завдяки потужним електромоторам Road Rover зможе розганятися до 100 км / год. приблизно за 5 секунд, а запас ходу складе 482 км.

За планами, перша презентація нової моделі від Jaguar Land Rover має відбутися не раніше 2019 року, щоб вийти на ринок не пізніше 2020 року.