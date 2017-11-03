У Китаї почав тріскати скляний міст

Уздовж китайської гори Тайханьшань на висоті 1 180 м обладнаний скляний міст, на якому часто прогулюються туристи. І днями в соцмережах розлетівся відеоролик, як під ногами у людини скло пішло тріщинами. Він впав на коліна і намагався відповзти, але марно - міст продовжував тріскатися. Натовп туристів навколо нього (він був гідом) дуже злякався, але надалі всі зрозуміли, що це просто спецефект.

Справа в тому, що адміністрація округу Східний Тайханьшань таким чином намагається справити незабутнє враження на приїжджих гостей, а тріскається скло - це просто панель зі спецефектами, встановлена ​​на деяких ділянках моста. І коли людина наступає на панель, лунає певний звук і на ній з'являються «тріщини». І навіть після численних скарг влада не має наміру замінювати панелі і очікує, що туристи захочуть приїхати і на власні очі побачити, як це працює.