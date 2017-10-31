Вчені вперше за 90 років виявили на території Білорусі лісового кота

У Білорусії в районі колишнього села Рожава, евакуйованого після аварії на Чорнобильській АЕС, сфотографували лісового кота. Подія це примітна тим, що останній раз таку тварину бачили тут 90 років тому.

Про знаменну подію розповів старший науковий співробітник лабораторії молекулярної зоології НВЦ НАН Білорусі з біоресурсів Валерій Домбровський.

- У XVIII-XIX століттях відбулося значне скорочення чисельності цього виду та фрагментація його ареалу. У Білорусії він вважається вимерлим, - повідомив Валерій Домбровський, додавши, що останній раз лісового кота бачили взимку 1927 року в Борисовському районі Мінської області.

Лісовий кіт має схожі з єнотовидним собакою довжину тіла і висоту в холці, а за параметрами нагадує лисицю.