У Китаї на дорогу вийшов перший у світі водневий трамвай
Максимальна швидкість трамваю - 70 кілометрів на годину.
Китайський трамвай з гібридним двигуном на водневому паливі був введений в промислову експлуатацію в міському окрузі Таншань (провінція Хебей на півночі Китаю).
Про це повідомляє China Daily.
Водневий трамвай створила китайська корпорація CRRC. Він не викидає в атмосферу шкідливих речовин і не виробляє оксидів азоту, оскільки температура реакції всередині водневих паливних осередків не перевищує 100 ° C.
Максимальна швидкість трамваю - 70 кілометрів на годину. Палива йому вистачає на 40 кілометрів шляху, на заправку потрібно 15 хвилин.
Водневий трамвай запустили на одній з найстаріших залізничних ліній Китаю між промисловими районами Таншаня, якій виповнилося 136 років.