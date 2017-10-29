У Китаї на дорогу вийшов перший у світі водневий трамвай

Китайський трамвай з гібридним двигуном на водневому паливі був введений в промислову експлуатацію в міському окрузі Таншань (провінція Хебей на півночі Китаю).

Про це повідомляє China Daily.

Водневий трамвай створила китайська корпорація CRRC. Він не викидає в атмосферу шкідливих речовин і не виробляє оксидів азоту, оскільки температура реакції всередині водневих паливних осередків не перевищує 100 ° C.

Максимальна швидкість трамваю - 70 кілометрів на годину. Палива йому вистачає на 40 кілометрів шляху, на заправку потрібно 15 хвилин.

Водневий трамвай запустили на одній з найстаріших залізничних ліній Китаю між промисловими районами Таншаня, якій виповнилося 136 років.