Тепер можна безкоштовно встановити на сайт кнопку замовлення дзвінка «Передзвоніть мені за 30 секунд» від Binotel

Binotel пропонує безкоштовно підключити кнопку замовлення дзвінка на сайті для компаній типу SOHO (small office, home office).

Компанії, які встановлюють на сайт кнопку замовлення дзвінка, збільшують кількість звернень на 50%. Тепер таку кнопку можна поставити на сайт безкоштовно. Компанія Binotel анонсувала вихід нового тарифу GetCall SOHO.

Два роки тому кнопки замовлення дзвінка були рідкістю для українських компаній, зараз їх використовують понад 30% фірм. Форму Get Call від Binotel встановили 4000 компаній на 6500 сайтів. Клієнту достатньо просто ввести свій номер і система автоматично з’єднає його зі співробітником.

«До нас часто звертаються клієнти, які хочуть кнопку на сайт, навіть якщо у них мало дзвінків. Це можуть бути як компанії-початківці, стартапи, так і великі компанії, специфіка роботи яких не передбачає великої кількості дзвінків. Тому ми прийняли рішення пропонувати таким компаніям GetCall SOHO», — говорить Павло Флейшер, директор з розвитку компанії Binotel.

Послуга безкоштовна і не вимагає підключення до віртуальної АТС Binotel.

Як це працює:

1.Відвідувач на сайті замовляє дзвінок і вводить свій номер. У менеджерів дзвонять телефони і того, хто візьме трубку, GetCall з'єднує з клієнтом.

2.Якщо все менеджери зайняті і не можуть відповісти, система фіксує замовлення дзвінка і через деякий час передзвонює автоматично. Забути про замовлення дзвінка неможливо.

7 причин чому компанії потрібен GetCall:

1.Клієнтам, які заходять у неробочий час, GetCall пропонує вибрати час для передзвону.

2.Система все робить сама: дзвонить менеджеру і з'єднує його з клієнтом. Ніяких помилок, людський фактор виключено.

3.Нерішучим клієнтам легше зробити перший крок.

4.Клієнт замовляє дзвінок в той момент коли налаштований на розмову і менеджеру легше переконати його зробити замовлення.

5.Якщо менеджери зайняті і не прийняли дзвінок — система це фіксує і передзвонює.

6.GetCall легко інтегрується з Google Analytics, CRM-системою і телефонією від Binotel.

7.Кольорова схема, мова, місце розміщення і час появи кнопки можна адаптувати під дизайн сайту.

Активна кнопка замовлення дзвінка GetCall SOHO вже доступна для установки безкоштовно і за 15 хвилин. Замовити можна тут.

Про компанію:

Binotel пропонує послуги телефонії з набором бізнес-інструментів. Віртуальна АТС Binotel ™ об'єднує в єдину мережу співробітників і телефонні номери компанії, надаючи набір зручних інструментів для підвищення продажів і ефективності бізнесу. Весь спектр функцій телефонії Binotel ґрунтується на реалізації п'яти головних аспектів бізнесу: зростання продажів, ефективність співробітників, якість обслуговування клієнтів, автоматизація робочих процесів, інформація для керівників. 8200 компаній використовують платформу Binotel.

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