До Землі наближається гігантський астероїд

6 серпня до поверхні Землі максимально наблизиться гігантський астероїд. Відстань до планети може бути смертельно небезпечною!

Найстрашніше те, що самі астрономи підтверджують побоювання! Космічне тіло під назвою 2017 NB7 може зіткнутися із Землею о 10:43 за київським часом.

Астероїд наближається до нас зі швидкістю 6 км/год і сягає 110 м у довжину.

Вперше цей астероїд помітили 1 липня 2017 року фахівці американської обсерваторії Маунт-Леммон (Арізона).

До всього, того ж дня (6 серпня) повз Землю пролетить інше космічне тіло 2017 OJ7, проте воно не становитиме небезпеки для землян, адже його відстань до Землі сягатиме близько 11,5 мільйонів км.