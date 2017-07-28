Китайський винахід: перстень-телефон (відео)

Китайський винахід: перстень-телефон (відео)

Китайські стартапери збирають гроші для того щоб запустити свій проект у виробництво.

Джерело: Відомості

Стартапери продемонстрували "розумний" перстень Orii.

Він може синхронізуватися з вашим смартфоном, використовуючи Bluetooth. Для того, щоб почути співрозмовника, треба просто вдягнути його і прикласти палець до вуха.

Перстень Orii може працювати в автономному режимі 45 години у режимі очікування. У режимі розмови пристрій може пропрацювати півтори години.

Зараз стартапери збирають гроші для того щоб запустити свій проект у виробництво.

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