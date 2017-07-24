В Україні запрацював віртуальний мобільний оператор

Клієнти в Україні отримають доступ до Lycamobile через карти оператора «Трімоб» (дочірня компанія «Укртелекому», інфраструктуру якого Lyca використовує в Україні), – повідомляє AIN.

На них будуть доступні тарифні плани Lycamobile, користуватися цими сімками можна буде в будь-якій країні, де працює оператор. При відсутності покриття «Трімоб» на території України Lycamobile буде працювати через «Vodafone Україна» – для цього Lyca Group підписала з оператором угоду про внутрішній роумінг.

Компанія пропонує єдиний пакет за 130 грн/місяць, який включає 16 ГБ інтернету, 300 хвилин дзвінків і 300 SMS.

Також можна замовити від 1 до 10 ГБ трафіку за додаткову плату понад вищезазначених 16 ГБ, а за +25 грн отримати додаткові 100 хвилин.

Тариф діє по Україні і при дзвінках в країни присутності оператора (перелік країн можна подивитися на сайті Lycamobile) з України. Якщо ж абонент виїжджає з України і дзвонить по Lycamobile з іншої країни, будуть діяти роумінгові тарифи.

Поки це єдиний тарифний план, який компанія пропонує в Україні, проте в майбутньому Lycamobile намір запустити ще 5-6 тарифів. Про те, які там будуть ціни, оператор говорити не поспішає. При цьому, за словами партнера проекту Lycamobile в Україні Володимира Костеріна, компанія сподівається з часом зробити дзвінки всередині мережі Lyca безкоштовними.

У компанії сподіваються, що для українців Lyca стане другою SIM-картою для міжнародних дзвінків. За рік Lycamobile планує залучити 1 млн українських абонентів. Щоб почати спілкуватися з тарифів Lycamobile, досить поповнити SIM-карту на 100 грн.

У продажу карти оператора стануть доступні протягом найближчого тижня.

Lycamobile працює суто в сегменті b2c і випускає тільки передплачені SIM-карти. Як повідомили в компанії, тарифи для бізнесу запускати не планують.

За словами віце-президента Lycamobile Крістофера Тулі, вихід компанії в Україні став логічним кроком, оскільки оператор уже присутній в Польщі і Румунії. Він також зазначив, що місцевий телеком-ринок процвітає і це також схилило чашу терезів на користь України.

Тулей не розкрив суму інвестицій компанії в запуск на українському ринку, проте повідомив, що як правило, це семизначні цифри, в євро. Повернути вкладення планують протягом 2-3 років. Більша частина інвестицій в Україні буде спрямована на маркетинг.

Компанія Lyca працює більш ніж в 22 країнах, її клієнтами є понад 15 млн осіб, оборот за 2015 рік – 1,6 млрд євро. Крім телеком-бізнесу, Lyca Group розвиває також такі напрямки, як банківський бізнес (LycaMoney, LycaRemit), туристичні послуги (LycaFly) і лотерейні сервіси (LycaLotto).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна комісія з питань регулювання зв’язку внесла до реєстру компанію «Лайкамобайл Україна», однак її засновником є ​ Станіслав Поляков, а не Lyca Group, пише Інформатор.