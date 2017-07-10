Фіолетовий рис скоротить ймовірність виникнення раку, серцевих хвороб, діабету

Учені з Південно-Китайського сільськогосподарського університету розробили нову технологію генної інженерії, яка дозволила створити фіолетовий рис, що допомагає знижувати ризик розвитку раку. Ця технологія дозволяє отримати рис, який характеризується високим вмістом антиоксидантних пігментів, названих антоціанами. Експерти вважають, що даний рис може використовуватися для скорочення ймовірності виникнення деяких видів раку, хвороб серцево-судинної системи, діабету та інших хронічних захворювань.

«Нам вдалося створити ефективну систему складання трансгенів, яка дозволяє об'єднувати велику кількість генів в одиничні вектори для трансформації рослин, - каже професор Яо-Гуан Лю. - Ми вважаємо, що ця векторна система також може знайти своє застосування в інших сферах біології та інженерії».

Варто відзначити, що попередні спроби збагатити рис антоцианами зазнали невдачі, оскільки біологічний шлях рослини дуже складний, що ускладнює перенесення генів.

Тепер дослідники планують оцінити безпеку фіолетового рису в якості їжі, а також спробувати підвищити біосинтез антоціанів в інших культурах, включаючи пшеницю і ячмінь. Експерти вважають, що в майбутньому цей метод може бути використаний для виробництва багатьох інших важливих поживних речовин і лікарських компонентів.