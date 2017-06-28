Знайдено "вакцину" від компютерного вірусу

Фахівці компанії Symantec запевняють, що для запобігання зараження свого комп'ютера, користувачеві досить створити один порожній файл з назвою "perfc" з параметром "тільки для читання" в папці C: Windows.

Експерти ряду інших компаній, що працюють в області кібербезпеки, підтверджують, що метод працює.

"Вакцина", втім, дозволяє убезпечити від вірусу тільки індивідуальні комп'ютери. При цьому вони залишаються носієм вірусу, тобто можуть заражати інші машини в своїй мережі. Як зупинити кібератаку в цілому, поки не зрозуміло.

Нагадаємо, десятки українських компаній і держустанов повідомили, що піддалися атаці вірусу-здирника.Серед них енергетичні компанії, в тому числі "Укренерго", банки, Ощадбанк, кілька ЗМІ, в тому числі "Кореспондент" і 24-й канал, українські мобільні оператори, велика мережа заправок, київський аеропорт Бориспіль і київське метро.