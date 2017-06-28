Знайдено "вакцину" від компютерного вірусу
Антивірусна компанія Symantec стверджує, що знайшла спосіб зупинити поширення вірусу.
Фахівці компанії Symantec запевняють, що для запобігання зараження свого комп'ютера, користувачеві досить створити один порожній файл з назвою "perfc" з параметром "тільки для читання" в папці C: Windows.
Експерти ряду інших компаній, що працюють в області кібербезпеки, підтверджують, що метод працює.
"Вакцина", втім, дозволяє убезпечити від вірусу тільки індивідуальні комп'ютери. При цьому вони залишаються носієм вірусу, тобто можуть заражати інші машини в своїй мережі. Як зупинити кібератаку в цілому, поки не зрозуміло.
Нагадаємо, десятки українських компаній і держустанов повідомили, що піддалися атаці вірусу-здирника.Серед них енергетичні компанії, в тому числі "Укренерго", банки, Ощадбанк, кілька ЗМІ, в тому числі "Кореспондент" і 24-й канал, українські мобільні оператори, велика мережа заправок, київський аеропорт Бориспіль і київське метро.