Науковці знайшли спосіб визначення довголіття

На думку науковців, головним орієнтиром у цьому питанні є рівень інтелекту.

Проходження тесту на IQ дозволяє визначитися з шансами на довге життя: чим вищий він від середнього рівня, то більша ймовірність опинитися довгожителем. У цьому переконані вчені з Німеччини, що представляють Інститут еволюційної антропології Товариства Макса Планка.

Науковцями було здійснено комплексне дослідження: вони проводили експерименти, а також проаналізували ряд статистичних даних та інших дослідницьких проектів на цю тему. В результаті антропологи зробили наступний висновок: люди, які володіють високими інтелектуальними здібностями, живуть довше за тих, чий розумовий розвиток є посереднім або меншим.

Подібну закономірність фахівці пояснюють тим, що високий інтелект обумовлює спосіб життя і звички, які забезпечують людині краще виживання. Зокрема, розумні люди краще харчуються і стежать за собою, що дає ефект профілактики захворювань, що позначається на тривалості життя.

Раніше вченими було виявлено, що розумовий розвиток вище середнього впливає на процес старіння і дозволяє виглядати молодше. Також представники науки доводили, що рівень IQ, який є показником інтелектуальних здібностей людини, не є вродженою константою, як довго вважалося, і може набуватися за умови регулярної розумової діяльності.