В Ефіопії археологи виявили місто велетнів Х століття до нашої ери

На сході Ефіопії команда британських археологів виявила загублене місто Харла, побудоване в Х столітті до нашої ери. Усередині міста виявлено мечеть XII століття. Колись Харла вважалася містом велетнів, стверджують археологи.

Місто Харла було ремісничим і торговим центром, розповідає професор Тімоті Інсолл з Ексетерського університету в Британії. За його словами, ремісники міста спеціалізувалися на виготовленні біжутерії та ювелірних виробів.

"Населення Харлі було змішаним і складалося з іноземців і місцевих, які вели торгівлю з іншими країнами регіону Червоного моря, Індійського океану і, можливо, навіть Аравійської затоки. Виявлені артефакти були привезені в місто з Мадагаскару, Мальдівських островів, з Ємену і Китаю.

У ході розкопок виявлено безліч кольорових каменів і залишків бус.

"Це відкриття перевертає нашу уяву про торгівлю в цій забутій археологами частині Ефіопії", - говорить професор Інсолл.

Як розповідає кореспондент Ефіопською служби Бі-бі-сі Еммануель Ігунза, раніше про місцевість, де знайшли місто, ходили перекази про те, що там мешкають гіганти через будівлі, побудовані з великих кам'яних блоків.

У заяві команди археологів говориться, що вони планують провести аналіз приблизно 300 тіл з місцевого кладовища, щоб дізнатися, що їли захоронені в давнину люди. Розкопки продовжаться в наступному році.