Машини зможуть передбачити точний час смерті людини

Медичні машини майбутнього зможуть передбачити, коли ви помрете, аналізуючи зображення ваших органів, відповідно до нового дослідження вчених з Університету Аделаїди. Фахівці розробили систему штучного інтелекту, яка може передбачити смерть пацієнтів майже так само точно, як підготовлені фахівці. Це перше дослідження такого роду, яке використовує медичні зображення і штучний інтелект, щоб показати, як машина може виявити речі, які деякі лікарі не можуть виявити. Отримані результати можуть привести до раннього виявлення та лікування широкого спектру серйозних захворювань.

Експерти використовували штучний інтелект для аналізу зображень грудної клітини 48 пацієнтів у віці до 60 років. Комп'ютерний аналіз зміг передбачити, які пацієнти помруть протягом п'яти років з 69%-ною точністю. Дослідники виявили 15957 індивідуальних біомаркерів, 417 з яких (2,6%) були пов'язані з п'ятирічним виживанням. Найбільш впевнені прогнози були зроблені для пацієнтів з важкими формами хронічних захворювань, таких як емфізема і застійна серцева недостатність.

За словами вчених, хоча штучний інтелект не зможе найближчим часом замінити лікарів, він може бути дуже корисний при аналізі великих обсягів даних, дозволяючи виявити закономірності і аномалії, які лікарі інколи не в змозі ідентифікувати.