Вчені навчились вирощувати тютюн з білками шкіри людини

Фахівці в даний час вирощують тютюн, що містить білок шкіри людини, як нового способу лікування травм сухожиль, таких як «тенісний лікоть». Йдеться про коллаген - основний компонент сполучної тканини організму, яка включає сухожилля, зв'язки, кістки і шкіру.

Сухожилля є еластичними тканинами, які прикріплюють м'язи до кісток і допомагають переміщати кістки і суглоби, коли м'язи скорочуються. Різні захворювання призводять до дегенерації колагену, в результаті чого сухожилля втрачають свою силу і стають крихкими.

Нове лікування включає в себе забір крові у пацієнта і збагачення її тромбоцитами - клітками крові, відповідальними за згортання і містять фактори росту, які сприяють загоєнню. До збагаченої тромбоцитами крові потім додають колаген, витягнутий з тютюну, і закачують кров в уражену область, щоб активізувати процес загоєння. Використання рослин означає, що немає ніякого ризику передачі захворювань від людини до людини або ймовірності відторгнення.

Відзначається, що така обробка також може бути використана для лікування хронічних ран, таких як діабетичні виразки, трофічні виразки, пролежні і опіки.