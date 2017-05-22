Росія і Китай запускають будівництво нового літака

Російська Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) і Китайська корпорація комерційної авіації (COMAC) зробили ще один крок до розробки широкофюзеляжного далекомагістрального літака нового покоління, який повинен скласти конкуренцію на світовому ринку продукції Boeing і Airbus. У понеділок, 22 травня, спільне підприємство в Шанхаї, яке буде керувати цим проектом, отримало ліцензію на господарську діяльність, повідомляється на сайті ОАК.

Нове СП отримало назву "Китайсько-російська міжнародна комерційна авіабудівна компанія" (CRAIC). Угода про створення СП була підписана компаніями в червні 2016 року.

Базова версія літака розрахована на 280 пасажирів, з дальністю польоту 12 тисяч кілометрів. Передбачається також створення укороченого варіанту на 230 крісел і подовженою модифікації на 320 крісел.

На новому літаку передбачається наявність двох типів двигунів. В якості можливих постачальників називаються компанії GE Aviation і Rolls-Royce.

Остаточне складання літака буде проводитися в Шанхаї. Перший політ лайнера запланований на період з 2025 по 2028 роки.