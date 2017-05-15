NASA представило марсохід, здатний борознити простори Марса

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У NASA представили концепт марсохода, який зможе допомогти людству в освоєнні планети. Як повідомляє ІА "Народні новини", за зовнішнім виглядом він нагадує машини, якими користується Бетмен.

"Бетмобіль" працює за допомогою електродвигуна, а підвищену прохідність забезпечує спеціальна підвіска, яка була сконструйована спеціально для переміщення по поверхні Марса.

Однак перспективна розробка ризикує залишитися на Землі, якщо належну зацікавленість не проявлять сторонні корпорації, включаючи компанії Ілона Маска.

На даний момент "бетмобіль" не входить в плани NASA, проте інженери агентства сконструювали його, щоб побачити, як він буде виглядати в реальності.