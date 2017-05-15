Кібератака віруса-здирника загрожує усьому світу

Масштабна хакерська атака, розпочата в п'ятницю за допомогою вірусу-шифрувальника WannaCry, служить підтвердженням необхідності невідкладних колективних дій з метою забезпечення безпеки користувачів інтернету. З такою заявою виступив президент Microsoft Бред Сміт. Він перерахував області, в яких закладено потенціал для виправлення ситуації з кібербезпекою на краще: поєднання негайних контрзаходів у разі диверсії з оперативним обміном досвідом, дотримання найпростіших правил користування комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням. «Потрібно застосовувати в кіберпросторі такі ж суворі правила, як при охороні зброї в фізичному світі», - зазначив президент корпорації.

У п'ятницю вірус WannaCry атакував комп'ютери з операційною системою Windows по всьому світу. У Росії нападу піддалися Сбербанк, «Мегафон», МНС і МВС. Вірус шифрував всі дані на комп'ютерах і вимагав заплатити гроші за їх відновлення.

