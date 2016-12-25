Науковці розробили прилад, здатний визначити наявність захворювання по видиху людини

Подробиці про інноваційну розробку фахівців були опубліковані у виданні ACS Nano. Вчені пояснили, що при видиху виділяються, крім двоокису вуглецю і азоту, сотні різних сполук, які можуть свідчити про наявність захворювання. Склад і кількість цих речовин повністю залежать від здоров'я людини.

Прилад вже пройшов випробування на 1404 добровольцях. Вчені попросили учасників тестування двічі видихнути повітря. В результаті досліджень, фахівці переконалися, що деякі захворювання накладають характерний відбиток на склад видиху. Таким чином, з'ясувалося, що прилад може визначати захворювання трьох груп: неврологічні, запальні і онкологічні. За допомогою приладу медики зможуть визначити 17 різних хвороб. Розробники розкрили основну перевагу проведення аналізу за допомогою такого приладу - неінвазивний забір матеріалу. Це дозволяє повторити тестування стільки разів, скільки потрібно.