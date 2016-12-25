Фахівці NASA опублікували знімок дивного космічного явища

Вчені опублікували знімок величезного міхура в космосі. Незвичайна туманність Шарплесс 2-308 була сформована внаслідок вибуху яскравої зірки і виглядає як величезний міхур, що висить серед зірок.

Вчені виявили унікальне явище при вивченні зірки EZ CMA, якій присвоєно клас Вольфа-Райє. Об'єкти цього класу характеризуються високим ступенем яскравості, однак схильні до стрімкого руйнування. Вибух подібної зірки спровокував утворення загадкового величезного міхура в космосі, що вразило вчених. Вітер роздмухав гази через що утворився такий незвичайний ефект. Верхня частина туманності містить велику кількість кисню, через що в цьому місці вона виглядає більш яскравіше.

Діаметр туманності у вигляді міхура дорівнює 60 світлових років, її вік - 70 тисяч років. Вчені нарахували в класі Вольфа-Райє близько 200 таких ділянок міжзоряного середовища. Фахівці мають намір і далі досліджувати ці унікальні об'єкти, так як, за прогнозами вчених, в цьому районі скоро відбудеться вибух наднової зірки.