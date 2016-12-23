Учені показали унікальне відео життя на дні Антарктиди

Дистанційно керований підводний апарат, що належить австралійським океанологам, зняв морське дно Антарктики. Камера зафіксувала живі організми, включаючи морських зірок, губки, черв'яків, морських їжаків і голотурій. Відео опубліковане на YouTube-каналі AusAntarctic, повідомляє видання «Нескучные новости».

Тварини мешкають у воді, температура якої на цій глибині становить мінус 1,5 градуса Цельсія. Протягом 10 місяців в році живі істоти ізольовані від сонячних променів шаром льоду 1,5 метра завтовшки.

На думку вчених, через кліматичні зміни і підвищення концентрації розчиненого вуглекислого газу океанічні води збільшують свою кислотність, що негативним чином відбивається на донних екосистемах Антарктики.