У Франції відкрили дорогу з покриттям із сонячних батарей

Сонячні батареї / Фото: РИА Новости

«Використання поверхні автодоріг для розміщення панно, що перетворює енергію сонячного світла в електрику, дозволяє заощадити землі, придатні для ведення сільського господарства», — сказала на церемонії відкриття міністр екології, сталого розвитку та енергетики країни Сеголен Руаяль, повідомляє «Рамблер».

Проект, що отримав від держави фінансову підтримку в розмірі € 5 млн, повинен дозволити отримувати і накопичувати електрику, достатню для освітлення міста з п’ятьма тисячами жителів.