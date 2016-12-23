Учені розкрили секрет популярності шампанського

Весь ефект, пояснюють вчені, в бульбашках шампанського, повідомляє видання «Актуальные новости».

Вони не тільки створюють відчуття свята, а й несуть безліч ноток винного аромату. У процесі ферментації дріжджів на основі винограду виділяється СО2, бульбашки якого зберігають нотки виноградного запаху. Ну, а лопаючись на поверхні келиха, насичують повітря мікрочастинками шампанського, за рахунок чого і створюється «святковий настрій».

До речі, найкращий ефект досягається при охолодженні напою. Тим, хто бажає повною мірою насолодитися шампанським, рекомендують кидати в келих пару охолоджених виноградин — це не зіпсує смак, але зробить температуру оптимальною для вживання.