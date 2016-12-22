NASA представило план захоплення Сонячної системи роботами

Експерти космічного центру Кеннеді NASA (США) описали сценарій, згідно з яким, на їхню думку, Сонячна система, зокрема, Місяць, може бути освоєна автономною популяцією роботів, яка поступово збільшуватиме свою чисельність, повідомляє агентство «Азертадж».

Моделювання, проведене вченими, показало, що для створення успішної автономної колонії роботів досить протягом 20 років доставити на Місяць мінімум 12 тонн корисного навантаження. Вона буде являти собою керовану з Землі колонію роботів. Ресурси Місяця і астероїдів дозволять колонії в подальшому перейти до автономного існування.

На думку авторів дослідження, популяція роботів, зважаючи на доступ до майже необмежених обсягів корисних копалин і енергії, буде розвиватися в геометричній прогресії.

Експерти прогнозують, що через кілька десятиліть, без залучення додаткових інвестицій, обсяг промислового виробництва на Місяці перевершить індустріальний потенціал США в мільйони разів.

У квітні 2016 року року астрофізик Філіп Любін з Каліфорнійського Університету в Санта-Барбарі (США) опублікував препринт під назвою «Дорожня карта міжзоряного польоту». У статті вчений описує програму, що дозволяє при сучасних технологічних можливостях відправити автоматичну станцію до Альфи Центавра.