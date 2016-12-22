Супервулкан під Неаполем показує ознаки пробудження

Фумароли і грязьові басейни кальдери Флегрейські Поля / Фото: Carmine Minopoli/AFP

Сплячий вулкан Флегрейські Поля під італійським містом Неаполем показує ознаки «пробудження» і, ймовірно, наближається до критичної точки тиску, повідомляє The Local.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Communication.

Італійські і французькі вчені вперше визначили поріг, за яким магма, що піднімається під поверхнею Землі, може викликати викид рідин і газів в десятикратному розмірі.

Це призведе до упорскування високотемпературної пари в навколишні породи, стверджує провідний автор Джованні Чодіні, науковий співробітник Національного інституту Італії з геофізики і вулканології в Болоньї.

«Гідротермальні породи при нагріванні можуть в підсумку втрачати свою механічну міцність, що прискорює перехід до критичного стану», — сказав він агентству AFP по електронній пошті.

В цей час неможливо сказати, коли — і чи буде — вулкан вивергатися заново, зазначив учений.

Однак, якщо це станеться, виверження буде дуже небезпечним для півмільйона людей, що живуть всередині і поблизу кальдери (кальдера — циркоподібне заглиблення із крутими стінками й більш-менш рівним дном, що утворилося внаслідок провалу вершини вулкана, на кальдері Флегрейських Полів розташована частина Неаполя).

З 2005 року Флегрейські Поля переживає те, що вчені називають «Підняття», в результаті чого італійська влада підняла рівень готовності у 2012 році від зеленого до жовтого, сигналізуючи необхідність активного наукового моніторингу.

Темпи деформацій земної поверхні і сейсмічної активності останнім часом почали зростати.

Два інших активних вулкана — Рабаул в Папуа-Новій Гвінеї та Сьєрра-Негра на Галапагоських островах — «показували прискорення деформацій земної поверхні перед виверженням схоже на те, що зараз спостерігається на Флегрейских Полях», — наголосив Чодіні.

Кальдера Флегрейскі Поля була сформована 39000 років тому в результаті вибуху, який викинув сотні кубічних кілометрів лави, скелі і сміття в повітря.

На думку вчених, це було найбільше виверження в Європі протягом останніх 200 тисяч років.

Вулкан Флегрейскі Поля востаннє вивергався в 1538 році, хоча і в набагато менших масштабах.

Поруч знаходиться гора Везувій, чиє масове виверження трохи більше 2000 років поховало кілька римських поселень в цьому районі, в тому числі відоме місто Помпеї, і Везувій також класифікується як діючий вулкан. План евакуації в разі виверження Везувію неодноразово піддавався критиці як неадекватний.

Щільне міське населення в небезпеці, це «підкреслює актуальність отримання кращого розуміння поведінки Флегрейских Полів», — наголошує Чодіні.