Британські вчені виявили під Сибіром річку з розплавленого заліза

Співробітники британського університету Лідса вивчають дані про річку з розплавленого заліза, яка тече під Сибіром і Аляскою, повідомляє «Известия».

Аналіз знімків з трьох супутників показав, що потік шириною 420 км знаходиться в надрах Землі на глибині близько 3 тисячі км.

Річка нагадує висотні струменеві течії, вузькі зони сильного вітру у верхній тропосфері. Це відкриття пояснює існування в Північній півкулі ділянок із сильним магнітним полем.

Швидкість розплавленого заліза — приблизно 40 км на рік. Близько 10 років тому потік рухався в два рази повільніше.

Цей факт допоможе з'ясувати, чому магнітне поле планети стало слабкішим.