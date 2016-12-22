Британські вчені виявили під Сибіром річку з розплавленого заліза
Фахівці пов’язують це відкриття з аномаліями магнітного поля Землі.
Співробітники британського університету Лідса вивчають дані про річку з розплавленого заліза, яка тече під Сибіром і Аляскою, повідомляє «Известия».
Аналіз знімків з трьох супутників показав, що потік шириною 420 км знаходиться в надрах Землі на глибині близько 3 тисячі км.
Річка нагадує висотні струменеві течії, вузькі зони сильного вітру у верхній тропосфері. Це відкриття пояснює існування в Північній півкулі ділянок із сильним магнітним полем.
Швидкість розплавленого заліза — приблизно 40 км на рік. Близько 10 років тому потік рухався в два рази повільніше.
Цей факт допоможе з'ясувати, чому магнітне поле планети стало слабкішим.