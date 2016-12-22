Учені встановили причину тяги до жирної їжі

Наукові співробітники Технологічного університету Наньян в Сінгапурі Боббі Хеонія і Ін-Йі Хонгом заявили про те, що тяга до жирної їжі проявляється у людей, які відчувають себе соціально неповноцінними, повідомляє Informing.

Вони провели ряд досліджень, які довели існування зв’язку між харчовими уподобаннями і почуттям соціальної значущості. За словами вчених, люди, що займають найнижчі соціально-економічні щаблі в суспільстві, віддають перевагу жирній їжі.

Як розповіли фахівці, вони провели кілька досліджень, в яких попросили добровольців написати, яка їжа їм подобається. При цьому вчені також отримали інформацію про соціальне становище цих людей.

У рамках ще одного дослідження добровольців запросили в буфет і запропонували вибрати будь-які страви за власним бажанням. І в цей раз виявилося, що більш ситні страви вибирають ті, хто заробляв менше.

Як вважають вчені, це може пояснюватися тим, що людина, не маючи надійного джерела харчування, хоче з’їсти при можливості більше в ті моменти, коли їжа стає доступною. І в такому випадку вибираються найбільш жирні продукти, які належать до категорії висококалорійних.