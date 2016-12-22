Шотландські вчені розібралися, для чого потрібен секс

Група вчених зі Стерлінгського університету, розташованого в Шотландії, провели ретельну роботу і змогли з'ясувати, для чого живим організмам потрібний секс.

Як повідомляє BBC, саме статеве розмноження залишається головним способом репродукції. Для виявлення причин вчені досліджували організми, які розмножуються статевим і безстатевим шляхами.

В ході досліджень з'ясувалося, що саме статеве розмноження дозволяє ефективніше протистояти інфекціям майбутнім поколінням. За рахунок спарювання гени змішуються, і самі організми простіше адаптуються до навколишнього середовища.

Для перевірки гіпотези вчені перевірили методи на водяних блохах, які здатні розмножуватися обома шляхами. З'ясувалося, що молодняк, отриманий в результаті спарювання, виявився в два рази стійкішим до інфекційних захворювань.