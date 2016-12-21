Японські інженери створили робота з повітряних куль (відео)

Відео, на якому демонструється функціонал робота, розміщено на YouTube-каналі Suzumori Endo Robotics Laboratory, повідомляє «РИА «Новости».

Довжина робота становить 20 метрів, при цьому пристрій відрізняється малою вагою — всього 1,2 кілограма. За твердженнями розробників, в складеному стані робот може вміститися в багажнику автомобіля.

Маніпулятор управляється штучними «пневматичними м’язами», закріпленими на зовнішній стороні конструкції. Однак інженери відзначають, що робот не призначений для переміщення важких вантажів. Перспективною сферою використання пристрою стануть пошуково-рятувальні операції.