Учені: салямі і сосиски підсилюють симптоми астми

Перероблене м'ясо може посилити симптоми астми, говориться в дослідженні, опублікованому в журналі Thorax, повідомляє Ru.Delfi.

У салямі, сосисках або шинці міститься консервант нітрит, який шкодить дихальним шляхам.

Вживання більше ніж чотирьох порцій переробленого м'яса на тиждень, на думку вчених, посилює симптоми астми: важке дихання, здавленість в грудях і задуху.

Однією порцією вчені вважали два шматки шинки або салямі або одну сосиску. У тиждень, таким чином, можна їсти чотири сосиски або вісім шматків салямі.

При цьому інші експерти відзначають, що зв'язок не доведений і потрібні подальші дослідження. Фахівці радять дотримуватися здорової дієти загалом, а не утримуватися від будь-якого одного шкідливого продукту.

У дослідженні брали участь одна тисяча французів. Учені спостерігали за їхнім життям протягом десяти років — з 2003 по 2013 роки. Приблизно половина з них страждала від астми.

Учасники дослідження, які їли більші за встановлені вченими порції, до кінця періоду дослідження страждали від більшого числа ускладнень, пов'язаних з астмою.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я зарахувала перероблене червоне м'ясо до канцерогенів. На думку ВООЗ, сосиски, ковбаса і бекон викликають рак товстої кишки. Ризик розвитку цього виду раку зростає на 18% в разі вживання в день 50 грамів подібного м'яса — це трохи менше двох шматочків бекону.

На думку ВОЗ, канцерогеном, можливо, є все червоне м'ясо. Але поки це не доведено.