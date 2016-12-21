Учені: Давні мешканці Сахари вміли варити їжу

Археологи виявили, що ця молода цивілізація не тільки знала вогонь, але й навіть навчилася варити рослинну і тваринну їжу, повідомляє видання «Популярная механика».

Люди, що жили в Африці відразу після закінчення Льодовикового періоду, були знайомі з термообробкою їжі та готували на вогні в тому числі й рослини. Про це свідчать численні черепки, що колись були глиняним посудом, знайдені під час розкопок двох археологічних ділянок на південному заході Лівії. Дослідники провели аналіз 110 фрагментів глиняного посуду, вік якого, за припущеннями вчених, становить від 8400 до 10200 років.

У ті часи цей регіон (нині пустеля Сахара) ряснів квітучими саванами, озерами та річками. Як повідомляє дослідження, опубліковане в журналі Nature Plants, на 56 черепках були виявлені сліди жирних кислот, зокрема — пальмітинової і стеаринової, що вказує на їжу рослинного походження. Інші сліди вказують на те, що в горщиках готувалася їжа тваринного, а також змішаного типу, відзначають археологи.

Раніше команда виявила на цих ділянках останки різних рослин, а також камені, скоріше за все призначені для подрібнення рослин і насіння в борошно. Були знайдені навіть зображення людини, що збирає рослини. Термічна обробка диких культур розм'якшувала їх і позбавляла від токсичних властивостей, що цілком могло підготувати ґрунт для подальшого розвитку землеробства і тваринництва на цій колись квітучій землі, проте це ще належить довести.