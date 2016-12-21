Астрономи, ймовірно, виявили планету з хмарами і рослинами

Про це він повідомив іспанським ЗМІ. За словами вченого, на цій близькій до Сонячної системи екзопланеті існує океан, повідомляє Informing.

«Я уявляю собі Proxima b схожою на Марс», — заявив астроном, додавши, що там дуже багато льоду і навіть є рослини. Тому, вважає він, слід якомога швидше відправити до цієї планети зонд.

Proxima b була відкрита в серпні 2016 року року. Вже встановлено, що Proxima b обертається по майже круговій орбіті. Рік на цій планеті триває приблизно 11,2 земних діб, оскільки від материнської зірки вона знаходиться на відстані в 0,05 астрономічної одиниці (відстань від Землі до Сонця — одна астрономічна одиниця). Це небесне тіло, відзначають фахівці, важче за Землю приблизно в 1,3 рази. Середня температура на поверхні Proxima b становить близько 0 градусів за Цельсієм.

Варто додати, що видання Nature включило Англада-Ескуладе в ТОП-10 вчених, які в поточному році внесли найбільший вклад у науку.