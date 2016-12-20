Учені: прісноводні риби можу постраждати від підвищення кислотності океанів

Проведена дослідниками з Університету Аделаїди (Австралія) наукова робота вперше пролила світло на вплив кислотності океанів на прісноводних риб. Виявляється, навіть ті риби, які проводять в океані всього лише малу частину свого життя, можуть відчути підвищення рівня вуглекислого газу, яке очікується до кінця століття, повідомляє видання «РусАргумент».

«Нам вже відомо, що підвищення кислотності океанів вплине на безліч морських тварин, які проводять все своє життя в океані, — каже провідний автор проекту Айван Нагелькеркен. — Але наше дослідження показало, що такі риби, як баррамунді, які проводять лише частину свого життя в океані, також відчують на собі наслідки кислотності океанів».

Більшість дорослих баррамунді мешкають у прісній воді, однак для метання ікри їм потрібен океанічний простір. Потомство баррамунді аж до молодих особин розвивається в прибережних районах (наприклад, в гирлах річок, невеликих трясовинах, на мілководді) протягом декількох років. Після цього вони мігрують вгору, проти течії, щоб приєднатися до інших дорослих особин в річках.

Баррамунді розрізняють запахи океанічних і прісних вод. Дослідники виявили, що внаслідок підвищеного рівня СО2 в океані реакція мальків баррамунді на запах менш солоних і більш теплих вод гирла річок була зовсім іншою, ніж на води з нинішнім рівнем вуглекислого газу. Так, вони починають мігрувати з океану раніше, ніж дозволяють можливості їхнього розвитку.