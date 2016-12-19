Канадські вчені виміряли всі земні озера

Фахівці з Університету Макгілла в канадському Монреалі перейнялися цікавим питанням - яка протяжність берегової лінії всіх озер на планеті і який обсяг води міститься в таких водоймах. У дослідження канадці включили 1,4 мільйона озер, а також задіяли всі сучасні супутникові карти разом з даними дистанційного зондування нашої планети.

Виявляється, всі земні озера містять в цілому 180 тисяч кубічних кілометрів прісної води. Цього обсягу вистачило б для того, щоб покрити всі континенти водою товщиною в 1,3 метра. Протяжність берегової лінії земних озер становить 7 мільйонів кілометрів, або відстань, яка в п'ять разів перевищує діаметр нашого Сонця.

Із загального обсягу води близько 85% містить десять найбільших озер планети, решта 15% - більш дрібні водойми Землі.

Канадські вчені визначили і головну озерну країну планети. Якщо раніше вважалося, що це Фінляндія, то зараз з'ясувалося, що це Канада з її 900 тисячами озер. Пояснюється це минулим території Канади: 15-20 тисяч років тому вона була покрита льодовиками, які потім відступили, залишивши великі і малі улоговини з прісною водою.