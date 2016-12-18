Господар за допомогою смартфона зможе спілкуватися з домашнім псом

Тепер вони зможуть спілкуватися зі своїми улюбленцями за допомогою пристрою на екрані смартфона.

Господарі зможуть спостерігати за ними за допомогою HD-камери, де є нічне бачення, а також у пристрої є динамік разом з мікромером, за допомогою яких можна розмовляти з тваринами навіть на відстанях. Furbo спокійно з'єднується з додатком на смартфоні користувача, який спостерігає за своїм чотирилапим через камеру, а зовнішній вигляд новинки нагадує банку з кераміки.

У процесі власники можуть навіть дистанційно покарати собак під час їх поганої поведінки, а працювати пристрій буде за допомогою Wi-Fi. Зараз ціна приладу складає 199 фунтів стерлінгів, але багато користувачів мереж вже висловили побоювання за життя тварин, які можуть проковтнути це чудо. Однак RSPCA вважає, що пристрій буде стимулювати власників не залишати своїх тварин тривалий час на самоті, а також його розробкою займається Tomofun, а продажу вже почався на Amazon.