Вчені зафіксували неопізнаний сигнал з Маріанської западини

Джерело звуку встановити не вдалося.

За даними дослідників, сигнал тривалістю близько трьох секунд починався з частоти 38 Гц, яка потім зростала до 8 кГц. У фіналі лунав «металевий» звук.

Вчені відзначають, що низькочастотні звуки зазвичай видають кити в період спарювання, але незвичайний сигнал фіксувався протягом всього року. Крім того, «металевих» звуків тварини не видають. Океанологи планують продовжити дослідження.

Нагадаємо, Маріанська западина є найбільш глибоким місцем Тихого океану - близько 11 км. Перше занурення в западину було скоєно ще в 1960 р. Близько чотирьох років тому в неї в одномісному батискафі занурився режисер Джеймс Кемерон, досягнувши глибини порядку 10900 м.