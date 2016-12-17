Автоконцерн BMW презентував нове спортивне авто M4 GT4

Новинка у вигляді спорткара BMW M4 GT4 вже не є секретом за сімома замками. Його показали на автодромі фірми в рамках свого спортивного заходу. І саме там фахівці відзначили схожість із зарядженою попередньою версією за своїм зовнішнім виглядом. Виявилося, що є схожість і в оснащенні.

Не так часто на світовій авансцені з'являються "заряджені" боліди. Тим більше дуже рідко показують перспективні моделі спортивних автомобілів. І ось, в порушення традицій, німецький автоконцерн BMW показав таку модель в рамках свого спортивного заходу для вузького кола осіб. У цьому випадку ним став перспективний спортивний автомобіль, який планують використовувати тільки з 2018 року в гонках категорії GT4. Це європейський кубок Стефана Рателя під егідою Міжнародної автоасоціації - найбільш представницької організації, в яку входять 140 країн світу.

Представлений екземпляр являє собою найбільш наближений до споживчого ринку клас. Тому, як очікують фахівці ринку, це той варіант, на якому пройдуть обкатку, а потім поставлять на масовий конвеєр. У цьому випадку він втратить деякі свої справжні риси агресивності в плані водіння, тим самим наблизившись до потреб автомобілістів, які люблять швидкість на дорозі. Поки тільки відомі параметри силової установки, яка використана від попереднього варіанту спорткара серії "трійка" - це 4-х циліндровий двигун S14B23 різної потужності, від 195 к/с до 238 к/с.