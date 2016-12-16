Рідкісну акулу-примару вдалося зняти на відео

Риба відноситься до виду «Hydrolagus trolli», яку нерідко називають «акула-химера».

Один з рідкісних видів акул мешкає глибоко в товщі води і для здійснення відеозйомки вченим з Дослідницького інституту океанаріуму Монтерей-Бей потрібен був автономний підводний апарат «ROV». Незважаючи на те, що апарат був запущений в каліфорнійські води зовсім не заради акули-примари, вченим дуже пощастило і вони змогли вивчити одне з найдавніших створінь на Землі.

Відеозапис дозволив дослідникам більш детально ознайомитися з особливостями зовнішнього вигляду цієї рідкісної акули-химери. Давня риба має загострений ніс і блакитний окрас, а основний ареал проживання морського хижака - води Австралії і Нової Зеландії.

Примітно, що акула-химера з'явилася на Землі задовго до того, як на суші почали існувати динозаври. Цей рідкісний вид глибоководної акули є родичем скатів і сучасних акул, від яких вони відокремилися більш, ніж 300 мільйонів років тому.